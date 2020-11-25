Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал меры поддержки семей в России.

«Здесь много направлений, и реализация большинства из них зависит от наличия средств. Например, за счёт поддержки молодой российской семьи со стороны государства. Во-первых, это, конечно, ипотека, в том числе и для многодетных семей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в регионах по мере возможности выстраиваются свои программы и субсидирование идёт на местном уровне.

«Например, в Кузбассе, где я отработал пять лет, существует программа, в соответствии с которой молодая семья на 20 лет может получить беспроцентный кредит на жильё», — отметил Валуев.

Он добавил, что в Брянской области есть три программы поддержки молодых и многодетных семей для приобретения жилья в ипотеку.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.