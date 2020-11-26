Генпрокуратура сообщила об экстрадиции двух россиян из Испании

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Двое российских граждан экстрадированы из Испании в Россию по требованию Генеральной прокуратуры России.
Генпрокуратура сообщила об экстрадиции двух россиян из Испании
  • © РИА Новости / Джорди Бойшареу

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры в Telegram-канале.

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что россиян доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

По данным Генпрокуратуры, Дерека обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В сообщении говорится, что ранее россиянина уже экстрадировали из Испании — в 2009 году он был осуждён за мошенничество.

В свою очередь, Германович обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. 

Ранее Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей. 

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