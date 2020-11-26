Тамбовская область вдвое превысила плановые показатели экспорта АПК

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По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, объём экспорта продукции агропромышленного комплекса региона за десять месяцев 2020 года превысил $264 млн, что составляет 213,4% от плана на 2020 год.
Тамбовская область вдвое превысила плановые показатели экспорта АПК
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как передаёт «Тамбовский курьер», данный плановый показатель был рассчитан в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и в соответствии с заключённым соглашением с Минсельхозом России.

Основная доля вывоза — зерновые культуры (около $100 млн). В 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года область стала экспортировать мяса и субпродуктов — $43,6 млн за десять месяцев текущего года.

В рейтинге регионов-экспортёров зерна Тамбовская область занимает восьмое место в России, по экспорту мяса — шестое место.

Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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