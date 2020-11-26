Тамбовская область вдвое превысила плановые показатели экспорта АПК
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- РИА Новости
Как передаёт «Тамбовский курьер», данный плановый показатель был рассчитан в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и в соответствии с заключённым соглашением с Минсельхозом России.
Основная доля вывоза — зерновые культуры (около $100 млн). В 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года область стала экспортировать мяса и субпродуктов — $43,6 млн за десять месяцев текущего года.
В рейтинге регионов-экспортёров зерна Тамбовская область занимает восьмое место в России, по экспорту мяса — шестое место.
Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.