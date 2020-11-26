В Томской области разработали стандарт благоустройства

Центр развития городской среды Томской области разработал сборник методических рекомендаций, позволяющих повысить качество благоустройства в регионе. Работа проведена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает vtomske.ru.

В основу документа легли требования СНиП и СанПиН и научные публикации.

Стандарт благоустройства состоит из тематических разделов — обустройство транспортной и велосипедной инфраструктуры, пешеходных зон, остановочных пунктов, оформление фасадов, благоустройство и освещение общественных пространств, озеленение, вовлечение жителей в процессы благоустройства и других.

В состав стандарта входят предложения по обустройству площадок сбора ТКО и станций по губернаторской программе «Чистая вода».

В разработке документа приняли участие эксперты рабочей группы градсовета при губернаторе, а также специалисты в области архитектуры, градостроительства, благоустройства, организации доступной среды, дендрологии и социологии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с «Парламентской газетой» заявила, что в новом Кодексе об административных правонарушениях должен быть предусмотрен единый правовой режим в отношении санкций за нарушение правил благоустройства.