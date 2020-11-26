В Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми

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В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми.
В Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл утром 26 ноября на Шпалерной улице.

«27-летний водитель на Volkswagen Polo сбил 34-летнюю женщину, её трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком», — сказали в ведомстве.

Оба ребёнка госпитализированы с травмами средней степени тяжести, передаёт Life.ru. Мать находится с ними в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.

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