В Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл утром 26 ноября на Шпалерной улице.

«27-летний водитель на Volkswagen Polo сбил 34-летнюю женщину, её трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком», — сказали в ведомстве.

Оба ребёнка госпитализированы с травмами средней степени тяжести, передаёт Life.ru. Мать находится с ними в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.