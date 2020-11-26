В Петербурге проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл утром 26 ноября на Шпалерной улице.
«27-летний водитель на Volkswagen Polo сбил 34-летнюю женщину, её трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком», — сказали в ведомстве.
Оба ребёнка госпитализированы с травмами средней степени тяжести, передаёт Life.ru. Мать находится с ними в больнице.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.