Ставропольский благотворительный проект победил в конкурсе «Общее дело»
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Грант в размере 1 млн рублей выиграла централизованная клубная система Георгиевского городского округа во главе с руководителем Анжелой Мурашкиной.
Все средства пойдут на приобретение спецтехники и программ для создания мультимедийных проектов на профессиональном уровне, сообщили в администрации муниципалитета.
«Новое оборудование получат семь сельских и городских ДК из 19 учреждений, входящих в ЦКС. Их выбрали по самым высоким рейтингам активности в соцсетях. А десять культработников пройдут обучение новым формам работы», — отметили в администрации Георгиевского городского округа.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что марафон волонтёров #МыВместе стартует в Москве 26 ноября.