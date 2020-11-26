Ставропольский благотворительный проект победил в конкурсе «Общее дело»

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Проект из Ставропольского края стал одним из 18 победителей в номинации «Музей. Культура. Новая форма» всероссийского благотворительного конкурса «Общее дело».
Ставропольский благотворительный проект победил в конкурсе «Общее дело»
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Об этом сообщает pobeda26.ru.  

Грант в размере 1 млн рублей выиграла централизованная клубная система Георгиевского городского округа во главе с руководителем Анжелой Мурашкиной.

Все средства пойдут на приобретение спецтехники и программ для создания мультимедийных проектов на профессиональном уровне, сообщили в администрации муниципалитета.

«Новое оборудование получат семь сельских и городских ДК из 19 учреждений, входящих в ЦКС. Их выбрали по самым высоким рейтингам активности в соцсетях. А десять культработников пройдут обучение новым формам работы», — отметили в администрации Георгиевского городского округа.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что марафон волонтёров #МыВместе стартует в Москве 26 ноября.

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