Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами

Минпросвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов «для того, чтобы применение ЦОС (цифровой образовательной среды. — RT) не отражалось негативно на здоровье детей».

Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

В министерстве напомнили, что внедряемая ЦОС даст возможность школьникам обучаться дистанционно.

«Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания неформальной рабочей группы проекта «Образование-2030» заявил, что ведомство создало «образовательный интернет», в который вошли собственная социальная сеть и мессенджеры для школьников.