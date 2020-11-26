Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами
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Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
В министерстве напомнили, что внедряемая ЦОС даст возможность школьникам обучаться дистанционно.
«Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания неформальной рабочей группы проекта «Образование-2030» заявил, что ведомство создало «образовательный интернет», в который вошли собственная социальная сеть и мессенджеры для школьников.