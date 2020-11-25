Минпросвещения России заявило о создании «образовательного интернета»
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По его словам, цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения.
«Учитывая эти аспекты, мы начали реализацию масштабного проекта по внедрению цифровой образовательной среды», — сказал министр.
Он рассказал, что основной принцип создания такой среды — это когда на первом месте стоит процесс обучения, а на втором — технологии.
Кравцов пояснил, что не «образование идёт за технологиями, а технологии идут за образованием».
«То есть мы наложили на систему образования технологические решения и направили технологические решения на те проблемы, которые есть в системе образования», — добавил он.
Глава ведомства привёл пример, когда школьник заболел и находится дома.
«Он может подключиться к классу и слушать урок, не пропускать урок. Или если карантин объявлен в школе, школьники находятся дома, учитель находится в классе и ведёт урок. Мы создали свою социальную сеть, фактически образовательный интернет, куда вошли своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и для учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — сказал он.
Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.