Минпросвещения России заявило о создании «образовательного интернета»

Минпросвещения России создало «образовательный интернет», в который вошли собственная социальная сеть и мессенджеры для школьников. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания неформальной рабочей группы проекта «Образование-2030».

По его словам, цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения.

«Учитывая эти аспекты, мы начали реализацию масштабного проекта по внедрению цифровой образовательной среды», — сказал министр.

Он рассказал, что основной принцип создания такой среды — это когда на первом месте стоит процесс обучения, а на втором — технологии.

Кравцов пояснил, что не «образование идёт за технологиями, а технологии идут за образованием».

«То есть мы наложили на систему образования технологические решения и направили технологические решения на те проблемы, которые есть в системе образования», — добавил он.

Глава ведомства привёл пример, когда школьник заболел и находится дома.

«Он может подключиться к классу и слушать урок, не пропускать урок. Или если карантин объявлен в школе, школьники находятся дома, учитель находится в классе и ведёт урок. Мы создали свою социальную сеть, фактически образовательный интернет, куда вошли своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и для учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — сказал он.

Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.