В России зарегистрировали федеральный центр лекарственного обеспечения

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Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрирован в России. Об этом сообщила директор департамента Минздрава Елена Максимкина на Всероссийском конгрессе пациентов.
В России зарегистрировали федеральный центр лекарственного обеспечения
  • РИА Новости

«Я сразу после нашего заседания поеду забирать свидетельство о регистрации федерального казённого учреждения», — приводит её слова РИА Новости.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такого центра.

Планируется, что он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идёт о препаратах для лиц с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также о вакцинах из национального календаря прививок.

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