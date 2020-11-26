В России зарегистрировали федеральный центр лекарственного обеспечения

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрирован в России. Об этом сообщила директор департамента Минздрава Елена Максимкина на Всероссийском конгрессе пациентов.

«Я сразу после нашего заседания поеду забирать свидетельство о регистрации федерального казённого учреждения», — приводит её слова РИА Новости.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такого центра.

Планируется, что он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идёт о препаратах для лиц с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также о вакцинах из национального календаря прививок.