В Белом море проведён испытательный пуск ракеты «Циркон»
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Об этом сообщает Минобороны России.
«По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Северный флот закрыл район, где проводятся испытания.
6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.