В Белом море проведён испытательный пуск ракеты «Циркон»

В Белом море проведён испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Об этом сообщает Минобороны России.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Северный флот закрыл район, где проводятся испытания.

6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.