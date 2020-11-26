Мантуров заявил о значительном росте онлайн-торговли в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что онлайн-торговля в России в этом году выросла на 300%

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Когда мы берём общие цифры (по снижению оборота розничной торговли), то это 4,8%, особенно с учётом большого прироста — 300% — онлайн-торговли. Онлайн-торговля на себя забрала существенный объём», — сказал он.

По его словам, очевидной причиной данных показателей является ситуация с коронавирусом: люди сидели дома и заказывали всё необходимое через интернет, чтобы не ходить в магазины.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средний чек покупок россиян в интернете в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше по сравнению с апрелем. Речь идёт о продуктах питания, готовой еде, одежде, электронике.