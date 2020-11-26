На Ставрополье закупят «Спинразу» для страдающих СМА детей

Минздрав Ставропольского края объявил закупку препарата «Спинраза» для лечения детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА), следует из материалов закупки.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Министерство здравоохранения Ставропольского края 25 ноября разместило заявку на проведение электронного аукциона на поставку препарата «Нусинерсен», известного под торговым наименованием «Спинраза».

Минздрав намерен закупить 16 упаковок препарата на сумму 127,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о включении препарата «Спинраза» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.