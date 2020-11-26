На Ставрополье закупят «Спинразу» для страдающих СМА детей
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Министерство здравоохранения Ставропольского края 25 ноября разместило заявку на проведение электронного аукциона на поставку препарата «Нусинерсен», известного под торговым наименованием «Спинраза».
Минздрав намерен закупить 16 упаковок препарата на сумму 127,2 млн рублей.
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о включении препарата «Спинраза» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.