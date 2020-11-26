Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Госдуме.
Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
  • РИА Новости

Он рассказал, что «cегодня 21 депутат — на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию».

«Мы с вами видим, увеличивается постоянно число (переболевших), но мы обязаны сделать всё для того, чтобы люди были защищены», — цитирует РИА Новости Володина.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19. 

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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