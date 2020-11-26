В Татарстане принят бюджет на 2021 год

Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении, об этом стало известно в четверг, 26 ноября.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время». Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей. В 2022 году доходы ожидаются в размере 279,7 млрд рублей, расходы — в размере 273,8 млрд рублей, дефицит — соответственно 6 млрд рублей. В 2023 году доходы бюджета РТ должны составить 282,8 млрд рублей, расходы — 288,9 млрд рублей, дефицит — 6 млрд рублей. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин назвал бюджет «напряжённым», но реальным, учитывая непростую обстановку. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.