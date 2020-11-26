В Татарстане принят бюджет на 2021 год

Короткая ссылка
Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении, об этом стало известно в четверг, 26 ноября.
В Татарстане принят бюджет на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей.

В 2022 году доходы ожидаются в размере 279,7 млрд рублей, расходы — в размере 273,8 млрд рублей, дефицит — соответственно 6 млрд рублей.

В 2023 году доходы бюджета РТ должны составить 282,8 млрд рублей, расходы — 288,9 млрд рублей, дефицит — 6 млрд рублей.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин назвал бюджет «напряжённым», но реальным, учитывая непростую обстановку.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить