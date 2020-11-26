В Севастополе открылась выставка к 100-летию окончания Гражданской войны

Выставка, посвящённая 100-летию окончания Гражданской войны и эвакуации армии Врангеля из Крыма «То, что я должен сказать…», открылась в Екатерининском зале севастопольского Дома офицеров Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

На ней представлены документы и артефакты из фондов ведущих федеральных музеев, архивов, а также частных собраний.

«В числе наиболее ценных экспонатов представлен Андреевский флаг, под которым русская эскадра уходила из Крыма, в настоящее время хранящийся в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Одним из экспонатов является знамя лейб-гвардии Финляндского полка, увезённое генералом Яковом Слащёвым в эмиграцию на ледоколе «Илья Муромец» и возвращённое в Россию его сослуживцем — последним хранителем полкового знамени», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Выставка будет открыта до 6 декабря.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге на ледоколе «Красин» открывается выставка «Заполярная кавалерия».