В Перми родители утонувшей в бассейне девочки получили компенсации

В Перми родители утонувшей в бассейне спорткомплекса «Олимпия» 11-летней девочки получили по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Об этом сообщает properm.ru.

Трагедия случилась в октябре 2019 года, а в июле 2020 года Индустриальный районный суд постановил взыскать со спорткомплекса компенсацию.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, приставам не пришлось принимать никаких дополнительных мер. В положенный срок деньги поступили на их счета, затем средства были перечислены родителям.

В августе сообщалось, что ребёнок утонул в бассейне на территории частного дома в Богородском районе Нижегородской области.