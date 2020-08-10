В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели ребёнка в бассейне

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Ребёнок утонул в бассейне на территории частного дома в Богородском районе Нижегородской области. Начата доследственная проверка.
В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели ребёнка в бассейне
  • РИА Новости

О происшествии сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

ЧП произошло 6 августа в деревне Чижково. По предварительным данным, мать обнаружила полуторагодовалую дочь в бассейне во дворе. Незадолго до происшествия она отвлеклась на другого своего ребёнка, которому ещё нет года.

«В связи с этим она не увидела, как девочка подошла к воде, — говорится в сообщении. — После извлечения девочки из бассейна она была ещё жива, однако спустя несколько часов в медицинском учреждении была констатирована смерть ребёнка».

При осмотре тела видимых телесных травм криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщали недавно «Известия», в Ульяновске пожарные спасли пятилетнего мальчика, который остался в квартире один со своей мёртвой матерью.

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