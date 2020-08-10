В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели ребёнка в бассейне
- РИА Новости
О происшествии сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
ЧП произошло 6 августа в деревне Чижково. По предварительным данным, мать обнаружила полуторагодовалую дочь в бассейне во дворе. Незадолго до происшествия она отвлеклась на другого своего ребёнка, которому ещё нет года.
«В связи с этим она не увидела, как девочка подошла к воде, — говорится в сообщении. — После извлечения девочки из бассейна она была ещё жива, однако спустя несколько часов в медицинском учреждении была констатирована смерть ребёнка».
При осмотре тела видимых телесных травм криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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