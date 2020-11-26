В Роскачестве дали рекомендации по съёмке на смартфон

В Роскачестве рассказали, как добиться более высокого качества снимков на смартфоне.

Об этом сообщает ФАН.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко советует экспериментировать с выставлением различных параметров.

«Старайтесь не использовать zoom — в данном случае теряется резкость и чёткость у объектов, а иногда проступают пиксели. Ну и самое главное — держите камеру в чистоте, так как отпечатки пальцев или банальная пыль из кармана не способствуют хорошим снимкам», — пояснил Кузьменко.

Он также порекомендовал отказаться от использования вспышки, так как она искажает цвета и выделяет ненужные объекты. Кузьменко советует пользоваться ручной фокусировкой.

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