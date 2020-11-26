В Роскачестве дали рекомендации по съёмке на смартфон

Короткая ссылка
В Роскачестве рассказали, как добиться более высокого качества снимков на смартфоне.
В Роскачестве дали рекомендации по съёмке на смартфон
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко советует экспериментировать с выставлением различных параметров.

«Старайтесь не использовать zoom — в данном случае теряется резкость и чёткость у объектов, а иногда проступают пиксели. Ну и самое главное — держите камеру в чистоте, так как отпечатки пальцев или банальная пыль из кармана не способствуют хорошим снимкам», — пояснил Кузьменко.

Он также порекомендовал отказаться от использования вспышки, так как она искажает цвета и выделяет ненужные объекты. Кузьменко советует пользоваться ручной фокусировкой.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил интерес россиян к кнопочным телефонам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить