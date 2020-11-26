В Москве за сутки 6229 пациентов вылечились от коронавируса

За сутки ещё 6229 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, общее число выздоровевших достигло 428 418.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на заместителя мэра города по социальным вопросам Анастасию Ракову.

«В столице выздоровели ещё 6229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418», — заявила Ракова.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.