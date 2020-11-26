В Кузбассе рассказали о ситуации с коечным фондом для больных с COVID-19

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Первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о ситуации с коечным фондом для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
В Кузбассе рассказали о ситуации с коечным фондом для больных с COVID-19
  • Reuters

«На сегодняшний день у нас развёрнуто 4843 койки, свободно у нас 17,5% коечного фонда, это 849 коек», — цитирует РИА Новости Зеленину.

Ранее министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что в регионе развернули ещё 349 коек для пациентов с коронавирусом.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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