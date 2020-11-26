Роспотребнадзор сообщил о вероятности заболеть COVID-19 после прививки

Привитые от коронавируса могут заболеть им, но болезнь пройдёт в лёгкой форме, без осложнений. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Ни от одной инфекции нет защиты на 100%», — приводит РИА Новости слова Горелова.

Он подчеркнул, что если человек заболеет коронавирусом после вакцинации, то у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца и почек.

Горелов также уточнил, что после вакцинации надо продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вакцинация от коронавируса поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит вирусу поразить органы человека.