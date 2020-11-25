Врач пояснил процесс формирования защиты после вакцинации от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит вирусу поразить органы человека, заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Врач пояснил процесс формирования защиты после вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией... Вакцинация делается для того, чтобы когда придёт инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5—7 дней, пока инфекция размножается», — цитирует его РИА Новости.

Тимаков подчеркнул, что в случае получения вакцины у человека уже на следующий день после инфицирования COVID-19 будет активный иммунитет. 

«Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в лёгкой бессимптомной форме», — пояснил инфекционист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация не защищает от встречи с возбудителем инфекции, но предотвращает тяжёлое течение заболевание и летальный исход.

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