В Якутии задержали ректора университета по делу о крупном мошенничестве

В Якутии по делу о мошенничестве задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Федеральным государственным учреждением высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет» в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В отношении ректора также завели дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».

Ранее в Ставропольском крае рассказали о задержании граждан, подозреваемых в краже и мошенничестве.