В Ставропольском крае рассказали о задержании подозреваемых в краже и мошенничестве

В Ставропольском крае рассказали о задержании граждан, подозреваемых в краже и мошенничестве.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По имеющимся данным, злоумышленники звонили абонентам и выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка, а затем заявляли о несанкционированном списании средств со счетов или о блокировке карт. Они убеждали жертв перечислять финансы якобы на резервный счёт или назвать данные карт и пароли.

Предварительно установлено, что мошенники снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками.

Подозреваемых задержали в гостинице в Волгоградской области. Они причастны к пяти фактам хищений, ущерб превышает четыре миллиона рублей.

ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю завело уголовные дела. Десятерым участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и возможных соучастников», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.