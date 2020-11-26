В Приморье отложили открытие моста на остров Русский до 30 ноября

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Движение по мосту на остров Русский, который закрыли из-за обледенения вант отложили на четыре дня — до 30 ноября. Об этом сообщает Правительство Приморского края.
В Приморье отложили открытие моста на остров Русский до 30 ноября
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«Движение по мосту на остров Русский закрыто до 30 ноября. Осуществляется паромное сообщение», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что мост — это единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. 

Ранее в правительстве Приморского края сообщили, что движение по мосту на остров Русский, который закрыли из-за обледенения вант, возобновится не раньше четверга, 26 ноября.

К тому же власти Приморья заявили, что 150 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сбито с моста на остров Русский во Владивостоке.

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