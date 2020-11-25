В Приморье рассказали об очистке ото льда вант моста на остров Русский

Власти Приморья сообщили, что 150 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сбито с моста на остров Русский во Владивостоке.

«Продолжаются работы по обколке льда с вантов моста на остров Русский. На заседании штаба озвучено, что за сутки промышленные альпинисты убрали 150 тонн льда, ещё около 1 тыс. тонн остаётся на конструкциях», — приводит РИА Новости сообщение приморских властей.

Отмечается, что открыть движение по мосту даже частично пока не представляется возможным из-за больших рисков — от ветра лёд падает на середину проезжей части, безопасных зон нет.

Движение по мосту на остров Русский, который закрыли из-за обледенения вант, возобновится не раньше четверга, 26 ноября, сообщили в правительстве Приморского края.