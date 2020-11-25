В Нижегородской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий сельских жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Жилищный вопрос по-прежнему остаётся одним из самых значимых для закрепления кадров на селе», — сказал глава региона.
Он отметил, что размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по данному направлению госпрограммы в 2020 году составил 51 млн рублей. В декабре планируется привлечь ещё около 9 млн рублей субсидий из федерального бюджета.
«Жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов», — сказал, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют расселить 22 тыс. человек из аварийного жилья до конца 2025 года.