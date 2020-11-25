В Нижегородской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий сельских жителей

В 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской области предоставлены 36 семьям, заявил губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает kp.ru.

«Жилищный вопрос по-прежнему остаётся одним из самых значимых для закрепления кадров на селе», — сказал глава региона.

Он отметил, что размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по данному направлению госпрограммы в 2020 году составил 51 млн рублей. В декабре планируется привлечь ещё около 9 млн рублей субсидий из федерального бюджета.

«Жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов», — сказал, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют расселить 22 тыс. человек из аварийного жилья до конца 2025 года.