В Подмосковье планируют расселить 22 тысячи человек из аварийного жилья до конца 2025 года

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В Московской области планируют расселить 22 тыс. человек из аварийного жилья до конца 2025 года.
В Подмосковье планируют расселить 22 тысячи человек из аварийного жилья до конца 2025 года
  • © пресс-служба крымского штаба ОНФ

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках федерального проекта с 2019 по 2025 год поставлена задача расселить 371 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Планируется переселение 22 тыс. человек. В программе участвуют 46 городских округов», — заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

К настоящему времени расселены 61,5 тыс. кв. м аварийного жилья, или 20% от запланированного объёма.

Как отметил Локтев, в новые квартиры переехали более 3,9 тыс. человек.

«По темпам расселения в 2020 году Московская область стала лидером среди регионов ЦФО. И мы занимаем десятое место среди всех субъектов России по количеству расселяемых квадратных метров в этом году», — сказал министр.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

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