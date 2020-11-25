В Подмосковье рассказали о выплатах для детей от трёх до пяти лет

В Московской области ежемесячную выплату получают более 98,5 тыс. детей от трёх до семи лет, заявили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу ведомства Ирину Фаевскую.

«Количество семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составляет 58,7 тыс.», — отметила она.

Получать выплату на ребёнка вправе один из родителей или опекунов. Льготу предоставляют, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов в расчёте на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в размере 13 115 рублей.

Также стало известно, что в Тверской области ежемесячную финансовую поддержку получают родители 29,2 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», — сказал губернатор Игорь Руденя.

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