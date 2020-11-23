В Тамбовской области рассказали о реализации нацпроекта «Демография»

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В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» реализуется ряд мероприятий, на которые в течение шести лет будет направлено более 18 млрд рублей.
В Тамбовской области рассказали о реализации нацпроекта «Демография»
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Жители региона имеют право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком от полутора до трёх лет. Такая ежемесячная денежная выплата положена родителям при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трёх лет.

Предусмотрена выплата материнского (семейного) капитала семьям, имеющим двух и более детей, — 616,6 тыс. рублей, а также областного материнского (семейного) капитала для многодетных родителей — 100 тыс. рублей.

Семьи могут претендовать на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на развитие фермерского хозяйства либо на строительство жилья.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии 622 жителя старшего возраста проходят переобучение в рамках национального проекта «Демография».

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