Автоэксперт оценил предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

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Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на получение прав.
Автоэксперт оценил предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я думаю, что на будущих автомобилистах этот регламент никак не отразится, потому что процент сдавших зависит не от этого, а от того, как поставлен процесс обучения, а также от приёма экзамена», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, завалить можно любого водителя, даже самого опытного, при этом есть основополагающие вещи, которым любой автомобилист должен следовать. Среди них пункт о ремне безопасности.

Кадаков также отметил, что должен быть перевес в сторону реальных навыков водителя на дороге.

Ранее автоэксперт, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.

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