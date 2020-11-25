Автоэксперт прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

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Автоэксперт, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.
Автоэксперт прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«ГИБДД со своей стороны хочет сделать так, чтобы люди, которые сдают на права, были подготовлены», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, в настоящее время почти невозможно завалить экзамен, поскольку в учебных автомобилях должны работать по меньшей мере пять камер и оспорить можно что угодно.

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.

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