Психолог дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники

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Психолог Ирина Попова дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.
Психолог дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники
  • Pixabay

«Родителям сейчас нужно немного включиться, чтобы устроить детям праздник. Вспомнить про общение со своими детьми, а не только ограничиваться перетаскиванием нарядного ребёнка с мероприятия на мероприятие», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если трудно придумать что-то самостоятельно, то в интернете можно найти множество различных полезных и развивающих занятий.

Как считает эксперт, некоторым родителям стоит начать менять своё отношение к совместному досугу с детьми.

«В первую очередь — научиться самим получать радость от этого общения. Никто из приглашённых артистов и аниматоров не доставит их детям такого удовольствия. И только активно проведённое вместе время, например катание на лыжах, коньках, санках, станет по-настоящему незабываемым, а также полезным для гармоничных отношений», — пояснила Попова.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с Nation News рассказала, как научить детей распоряжаться деньгами.

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