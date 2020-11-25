В Крыму рассказали об использовании экспресс-тестов на COVID-19 в скорых

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В Крыму в скорых будут использовать экспресс-тесты на определение антител к COVID-19.
В Крыму рассказали об использовании экспресс-тестов на COVID-19 в скорых
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Для облегчения работы врачей и удобства пациентов сотрудники скорой помощи будут использовать экспресс-тесты на определение антител к COVID-19», — цитирует агентство главу региона Сергея Аксёнова.

По его словам, возникла проблема долгого ожидания результата теста на коронавирус. Иногда пациентам приходится ждать по три-четыре дня или ехать за результатом лично.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в оборот вводятся экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15—20 минут.

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