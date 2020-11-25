Совфед 2 декабря рассмотрит федеральный бюджет на 2021—2023 годы

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Совет Федерации России 2 декабря планирует рассмотреть федеральный бюджет на 2021—2023 годы. Его представят министр финансов Антон Силуанов и глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Совфед 2 декабря рассмотрит федеральный бюджет на 2021—2023 годы
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку Совета Федерации. Госдума планирует рассмотреть законопроект 26 ноября.

Как уточняется, проектом бюджета в трёхлетний период прогнозируется рост его доходов с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн в 2022 году и 22,263 трлн в 2023 году, расходов — с 21,52 трлн рублей до 21,884 трлн и 23,671 трлн соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что ненефтегазовые доходы в стране будут увеличиваться.

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