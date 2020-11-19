Путин прогнозирует рост ненефтегазовых доходов в России

Президент России Владимир Путин считает, что ненефтегазовые доходы в стране будут увеличиваться. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Егоров сообщил, что поступления налогов по итогам года снизятся на 10%, до 20,5 трлн рублей.

При этом относительно поступлений без фактора углеводородов он отметил: «Мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году».

«Это хорошо, это значит, что всё-таки ненефтегазовый доход у нас стабильный... Я думаю, может быть, даже и повыше станет», — сказал Путин.

В июле сообщалось, что глава государства поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов для их защиты от падения сырьевых цен.