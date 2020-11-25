Взявший в заложники детей в Колпине отправлен под арест

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Колпинский районный суд отправил под арест на два месяца Дениса Бельтюкова, который удерживал шестерых детей в заложниках. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Взявший в заложники детей в Колпине отправлен под арест
  • © Валентин Егоршин
  • РИА Новости

«Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры по 23.01.2021», — приводит ТАСС сообщение.

24 ноября 38-летний мужчина удерживал шестерых детей в заложниках в Колпинском районе Петербурга, позднее он сдался полиции.

Как сообщалось, перед тем как запереться с детьми в квартире, он выгнал из дома жену, заподозрив её в измене.

СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. 

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