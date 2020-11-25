Взявший в заложники детей в Колпине отправлен под арест
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- РИА Новости
«Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры по 23.01.2021», — приводит ТАСС сообщение.
24 ноября 38-летний мужчина удерживал шестерых детей в заложниках в Колпинском районе Петербурга, позднее он сдался полиции.
Как сообщалось, перед тем как запереться с детьми в квартире, он выгнал из дома жену, заподозрив её в измене.
СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.