Взявший в заложники детей в Колпине отправлен под арест

Колпинский районный суд отправил под арест на два месяца Дениса Бельтюкова, который удерживал шестерых детей в заложниках. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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РИА Новости