Роспотребнадзор Татарстана оценил идею о повышении штрафов для нарушителей без масок

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила идею о повышении штрафов для нарушителей без масок.

Об этом сообщает business-gazeta.ru.

Она заявила, что пока нет предпосылок для повышения штрафа за нарушение масочного режима.

«Если изменения будут внесены в кодекс об административном правонарушении, то да, возможно. Но на сегодня сумма штрафа для физического лица, на мой взгляд, достаточна. Пока у нас суды идут по более облегчённому режиму и назначают сумму штрафа ниже: например, если 15 тыс. рублей, то дают... 7,5 тыс. рублей», — цитирует издание представителя Роспотребнадзора.

Авдонина напомнила, что за проезд в общественном транспорте без масок для физических лиц предполагается штраф в 15 тыс. рублей, для юридических — 300 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Как ранее сообщало издание «Невские новости», в Санкт-Петербурге было совершено около 30 рейдов и выписано более 150 штрафов нарушителям масочного режима.