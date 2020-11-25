Прокуратура проведёт проверку в связи с ЧП с вертолётом в Волгограде

Южная транспортная прокуратура проведёт проверку обеспечения безопасности полётов после происшествия с вертолётом Ми-8 в аэропорту Волгограда.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту повреждения вертолёта в Волгограде организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полётов», — заявили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, на борту вертолёта находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Волгограда сообщили, что вертолёт Ми-8 во время выруливания к месту стоянки задел световую опору и получил повреждения.