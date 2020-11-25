Калужский губернатор заявил о выходе региона на плато по COVID-19

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
Калужский губернатор заявил о выходе региона на плато по COVID-19
  • © Страница Владислава Шапши в Facebook

«Ситуация сейчас, мы надеемся, вышла на плато. У нас уже на протяжении достаточно длительного периода в среднем заболевают около 140 человек в день, коэффициент распространения инфекции составляет 1,004. Нам бы, конечно, хотелось всем надеяться, что это и есть верхняя точка, пик нынешней волны», — приводит РИА Новости слова Шапши.

Ранее Шапша специальным постановлением ужесточил карантинные меры в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В частности, новые меры касаются работы заведений общественного питания. С 1 декабря кафе и ресторанам запрещается работать с 24:00 до 06:00.

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