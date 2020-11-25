В Омской области оценили ситуацию с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»

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В Омской области прокомментировали ситуацию с реализацией нацпроекта «Здравоохранение». 19 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) введут в работу до конца года.
В Омской области оценили ситуацию с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Два из них построены за счёт федеральных средств, остальные — за счёт областного бюджета.

Пункты оказания медицинской помощи представляют собой мобильную конструкцию контейнерного типа с входной группой и пандусом. В ФАПе есть кабинет приёма, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел.

В здании есть системы электро- и водоснабжения, канализационная сеть, вентиляция, система безопасности.

ФАПы оснащены всем необходимым оборудованием для обеспечения населения медицинской помощью.

Как ранее сообщало интернет-издание «Сусанин», прокуратура Удмуртии выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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