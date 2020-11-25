Эксперт рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома.

«Есть вирусы, которые считывают всю информацию, вводимую с клавиатуры. Как с компьютеров, так и со смартфонов. Если будет такое вредоносное приложение найдено, то его необходимо удалить, рекомендовано сбросить настройки телефона до заводских и начать процедуру по настройке своего гаджета», — рассказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, при заходе в приложение оно предложит создать код-пароль, который хранится локально в зашифрованном виде. Он не должен совпадать с пин-кодом либо кодом от SIM-карты или смартфона.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.