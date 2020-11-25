МВД выявило хищение активов московского АО более чем на 600 млн рублей

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Правоохранительные органы выявили факт хищения активов московского АО более чем на 600 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД выявило хищение активов московского АО более чем на 600 млн рублей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По данным следствия, в 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся Департамент имущества Москвы, через подконтрольные компании осуществил ряд финансовых операций, которые привели к образованию фиктивной кредиторской задолженности и банкротству.

Затем акции компании по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела недвижимостью в центре столицы, проинформировали в ведомстве. Предварительный ущерб превышает 600 млн рублей.

Как передаёт РИА Новости, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»), подозреваемый арестован.

В сентябре сообщалось о возбуждении дела о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ».

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