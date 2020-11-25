Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды

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Президент России Владимир Путин отложил запланированную на среду рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды
  • РИА Новости

«В связи с нелётной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — цитирует ТАСС представителя Кремля. 

По его словам, 25 ноября Путин проведёт встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Накануне в Кремле сообщили, что президент 25 ноября посетит Нижегородскую область, а во время поездки заслушает главу «Росатома» Алексея Лихачёва и ознакомится с продуктами корпорации. 

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