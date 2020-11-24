В Кремле анонсировали поездку Путина в Нижегородскую область
- РИА Новости
«25 ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия», — приводит РИА Новости сообщение.
Путин ознакомится с цифровыми продуктами «Росатома».
«Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы «Росатома» Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным», — добавили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах Путина 25 ноября посетить город Саров в Нижегородской области.