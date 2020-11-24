В Кремле анонсировали поездку Путина в Нижегородскую область

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Российский лидер Владимир Путин 25 ноября посетит Нижегородскую область, во время поездки он заслушает главу «Росатома» Алексея Лихачёва, а также ознакомится с продуктами корпорации. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
В Кремле анонсировали поездку Путина в Нижегородскую область
  • РИА Новости

«25 ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия», — приводит РИА Новости сообщение.

Путин ознакомится с цифровыми продуктами «Росатома».

«Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы «Росатома» Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным», — добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах Путина 25 ноября посетить город Саров в Нижегородской области.

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