В Южно-Сахалинске стартует конкурс витрин для предприятий потребительского рынка «Новогодние огни — 2020».

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

К участию допускаются предприятия, которые не имеют долгов по налогам. Оценивается лучшее оформление фасадов, витрин и помещений к новогодним праздникам.

Заявки принимаются с 1 по 7 декабря в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

К пакету документов необходимо приложить справку налогового органа об отсутствии задолженности.

Смотр проводится по четырём категориям объектов потребительского рынка: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, гостиницы.

Итоги конкурса — 20 декабря. Победители получат дипломы и денежные призы от 20 тыс. до 150 тыс. рублей.

Как передавал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в регионе.