Автоэксперт дал рекомендации по выбору машины

Автоэксперт Павел Малыванов дал рекомендации по выбору машины.

«Для выбора хорошего автомобиля я всегда рекомендую: какие бы критерии ни были для покупки, нужно определиться с ценой, которую вы готовы заплатить. После этого нужно выбирать из своих критериев и потребностей автомобиль», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, критерии у каждого свои, но в настоящее время потребители сместили акцент с эксклюзивности машины на универсальность, что сыграло на руку автомобилям с пробегом.

«Поэтому мы видим такой всплеск покупки автомобилей на вторичном рынке, и на всех ресурсах, которые занимаются этим, у них очень резкое падение количества объявлений, авто раскупают», — добавил Малыванов.

Ранее автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.