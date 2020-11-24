Автоэксперт прокомментировал изменения в водительские права и ПТС

Короткая ссылка
Автоэксперт Олег Осипов прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Автоэксперт прокомментировал изменения в водительские права и ПТС
  • РИА Новости

«Изменения, касающиеся водительских прав, — это совершенно правильная вещь», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, написанные на латинице фамилия и имя избавляют от необходимости оформлять ненужный дополнительный документ.

«А вот что касается изменений в ПТС, то не вижу ничего в этом страшного. Это дело государственное. Надо указывать лошадиные силы, объём двигателя — значит, будут указывать», — сказал он.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить