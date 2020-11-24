Автоэксперт прокомментировал изменения в водительские права и ПТС

Автоэксперт Олег Осипов прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).

«Изменения, касающиеся водительских прав, — это совершенно правильная вещь», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, написанные на латинице фамилия и имя избавляют от необходимости оформлять ненужный дополнительный документ.

«А вот что касается изменений в ПТС, то не вижу ничего в этом страшного. Это дело государственное. Надо указывать лошадиные силы, объём двигателя — значит, будут указывать», — сказал он.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.