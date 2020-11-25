Песков оценил влияние пандемии на настроения в обществе

Пандемия влияет на настроения в обществе, вызывая тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, (в обществе испытывают. — RT) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идёт пандемия», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, какие настроения в обществе на фоне ситуации с коронавирусом фиксирует Кремль.

По его словам, ситуация с пандемией не добавляет людям оптимизма.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в стране принимаются точечные меры в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.