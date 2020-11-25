В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране принимаются точечные меры в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, в определённых регионах меры дают свои результаты, в других отмечается разнонаправленная динамика.

«Принимаются определённые меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определённых регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что из-за этого федеральные и региональные власти работают в круглосуточном режиме.

Также Песков заявил, что в России реализуется федеральный план и работа губернаторов на месте.

«Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, но в целом ситуация с COVID-19 контролируема.